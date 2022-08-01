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Из саудовских учебников исчезли призывы к джихаду против Израиля

  • Aug. 1st, 2022 at 4:00 PM
Отчет: из саудовских учебников исчезли призывы к джихаду против Израиля

Институт мониторинга мира и культурной терпимости в школьном образовании (IMPACT-se) несколько дней назад опубликовал ежегодный отчет по анализу обновленных школьных учебников в Саудовской Аравии.

По данным ресурса JNS, ситуация в 2022 году в выгодном свете отличается от прошлогодней, отражая позитивную тенденцию после крупных реформ, проведенных в королевстве с 2020 года.

В то время как всего 10 лет назад основное внимание уделялось поощрению учащихся к подготовке к джихаду и мученичеству, и проведение воспитательной линии, оправдывающей и восхваляющей насилие и убийство «неверных» от имени пророка Мухаммеда, сегодня этот дискурс практически исчез из саудовских учебников. Также значительно пошло на убыль содержание в учебной литературе антисемитских клише.

Для сравнения издание цитирует обширный обзор IMPACT-se палестинской учебной программы, используемой в школах БАПОР (Агентства ООН по делам палестинских беженцев).

Исследование содержания учебников и дополнительных онлайн-материалов показало, что министерство образования ПА по прежнему практикует насаждение ненависти к Израилю в нарушение международных стандартов мира, терпимости в образовании.

Маргарита Марьяновская

1 августа, 2022 | Category: Израиль, Новости

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