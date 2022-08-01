Британія може «ближчим часом» передати Україні військовий корабель

Британія готується «ближчим часом» передати Україні військовий корабель, і українські військові вже проходять навчання на судні такого класу.

Як пише «Європейська правда», про це сказав посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю «Суспільному», розповідаючи про навчання українських військових у Британії.

«Ми також відвідували військово-морський корабель, який буде найближчим часом переданий Україні. На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки», — зазначив Пристайко.

Вадим Пристайко не уточнив, про який клас кораблів та моделі йдеться, але побіжно зазначив, що зараз пріоритети України змінилися і потрібні насамперед протимінні кораблі.

На уточнювальне запитання, скільки кораблів можуть передати Україні, він сказав, що початково обговорюються два.

«Два — це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які зараз знаходяться на озброєнні ВМС Її Величності. Вони будуть перероблені і додане спеціальне обладнання, яке потрібне нам. Але у них є більше кораблів того самого класу, і на діючих кораблях зараз проходять навчання наші офіцери», — сказав посол.