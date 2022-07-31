У Великій Британії українські військові навчаються на кораблях протимінної боротьби Розвідка Британії дізналася, чому Лукашенко дозволяє РФ атакувати Україну з території Білорусі » Росія буде змушена відшкодувати завдані збитки Україні, — дипломат Метью Брайза Дипломат, ексрадник Держсекретаря США, ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США Метью Брайза розповів, що питання залучення фінансування для відновлення України вже на світовому порядку денному Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо». «Два тижні тому у швейцарському Лугано відбулась конференція, яку організував президент Швейцарії. Міжнародна спільнота уже займається плануванням, яке пришвидшує початок відбудови України. Важливо, що Росія буде змушена відшкодувати завдані збитки. Усі історичні уроки нині перед очима європейських та американських політиків. Вони вже займаються пошуком коштів для відновлення України, незалежно від того, яку частку відшкодувань буде змушена заплатити Росія», — зауважив Брайза.