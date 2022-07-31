Німеччина дала згоду Норвегії та Естонії на поставку німецького озброєння Україні

Федеральний уряд Німеччини збільшив військову допомогу Україні, а також дав згоду на постачання озброєння, яке було продане або передане іншим країнам з запасів німецької армії.

Зокрема, згідно з повідомленням Бундесверу, погоджена передача Україні 20 тисяч артснарядів калібру 155-мм Норвегією, восьми польових 155-мм гаубиць типу FH-70 Естонією, яка також отримала погодження на дванадцять вантажівок Unimog і три позашляховики Wolf.

Нагадаємо, що після того, як цього тижня уряд України повідомив ФРН, що потребує подальшої підтримки, міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт вирішила поставити Україні 16 броньованих танкових мостоукладачів Biber («Бобер»). Цього року Україна отримає перші шість машин, ще десять — наступного року. Новий пакет допомоги включає транспортування та обслуговування техніки Бундесвером, а також навчання українського персоналу.

Крім того, у липні поставлено Україні вантажівки, мікроавтобуси та позашляховики, в тому числі 22 15-тонних вантажівки і 80 пікапів Toyota, а також шість мобільних комплексів РХБ-захисту HEP70 ABC (Atomic, Biological and Chemical). Кожен HEP70 ABC включає системи дезактивації для радіації, дезактивації, дезактивації та дезінсекції. Це шість транспортних засобів з обладнання та значним початковим запасом засобів для дезактивації.

Також з запасів Бундесверу Україні надійшли ще три САУ Panzerhaubitz 2000, три реактивні системи залпового вогню MARS (Medium Artillery Rocket System) II та боєприпаси для боротьби з наземними цілями.

У рамках розширеної ініціативи Німеччини з модернізації в Україну буде поставлено 33 БТР М113 з Данії з озброєнням і 7 зенітних самохідних установок Gepard з боєприпасами.