Німці відкриють у Польщі сервісний центр для українських САУ

Німецький уряд веде перемовини з оборонною промисловістю щодо створення ремонтного центру в Польщі, який зможе оперативно обслуговувати передані ЗСУ САУ PzH 2000.

Це ще одне свідчення того, що Берлін готується до тривалої війни в Україні, пише Spiegel.

За інформацією Spiegel, через місяць після постачання німецьких артилерійських систем в Україну самохідні гаубиці вже мають ознаки зносу. У середині тижня Київ повідомив Міноборони ФРН, що системи контролю деяких з семи Panzerhaubitze 2000, поставлених наприкінці червня, відображали повідомлення про несправності після інтенсивного обстрілу російських позицій. Тому кілька гаубиць потребують ремонту.

У Бундесвері вважають, що проблеми пов’язані з високою скорострільністю, з якою українські збройні сили застосовують гармати у боротьбі з російськими окупантами; в результаті механізм заряджання гаубиці зазнає величезного навантаження. Німецькі військові вважають високою інтенсивністю норму у 100 снарядів на день, але українці, очевидно, випустили набагато більше.

Крім того, стверджується, що українці намагалися стріляти спеціальними боєприпасами на занадто великій відстані. Ці так звані розумні боєприпаси призначені для особливо точних ефективних влучень. Після звіту з України Бундесвер негайно погодився швидко відправити додаткові пакети запчастин в Україну для розв’язання проблем. У колах Бундесверу говорили, що ознаки зносу зрозумілі, оскільки Україна висуватиме великі вимоги до системи в бою.

Нагадаємо, що початку ФРН поставила в Україну сім артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, а потім ще три. Крім того, днями стало відомо, що німецький уряд схвалив продаж Україні ще 100 сучасних Panzerhaubitze 2000.