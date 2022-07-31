Делегация США во главе с Пелоси не намерена посещать Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка на Тайвань отсутствует в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пелоси.

«Делегация проведет встречи на высоком уровне в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, борьбу с пандемией COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление» — говорится в сообщении.

В ходе визита Пелоси сопровождают председатель комитета Палаты представителей по международным отношениям Грегори Микс, председатель комитета по делам ветеранов Марк Такано, заместитель председателя комитета по путям и средствам Сюзан ДельБене, член Постоянного специального комитета по разведке Раджа Кришнамурти.

Заявления о том, что Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне, вызвали напряженность в американо-китайских отношениях.

Министерство обороны Китая заявило о готовности ответить «военными действиями» в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. «Если Штаты предпримут такой односторонний шаг, китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим», — отметили в Минобороны.

В заявлении МИД Китая же говорилось о «серьезной подготовке» к возможному визиту спикера американской палаты представителей.

«Если американская сторона продолжит стоять на своем, Китай непременно примет действенные меры для решительного ответа и противодействия. Мы сдержим свое слово», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Наблюдается также усиление военной активности на Тайване и в его окрестностях. В минувшие выходные ВМС Народно-освободительной армии Китая провели учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив. Кроме того, Китай провел учения в четырех районах Южно-Китайского моря в акваториях провинций Гуандун и Хайнань.