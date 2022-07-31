В Австрии врач покончила с собой из-за угроз антипрививочников За добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак » Через обстріл Миколаєва загинув один з найбагатших бізнесменів України Олексій Вадатурський Цієї ночі внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина Таку інформацію поширив народний депутат України Тарас Батенко. «Приношу глибокі співчуття колезі, колишньому народному депутату Андрію Вадатурському, з приводу трагічної загибелі батька і матері в результаті сьогоднішнього обстрілу Миколаєва. Президент Нібулону, Герой України Олексій Вадатурський був сильною, незламною особистістю. Вічна пам‘ять!», — написав Батенко. РБК-Україна отримало підтвердження цієї інформації у заступника голови Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова. Довідково. Олексій Опанасович Вадатурський (нар. 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтський район, Одеська область) — український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН», віце-президент Української зернової асоціації (з лютого 2005). У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.