Через обстріл Миколаєва загинув один з найбагатших бізнесменів України Олексій Вадатурський

Таку інформацію поширив народний депутат України Тарас Батенко.
«Приношу глибокі співчуття колезі, колишньому народному депутату Андрію Вадатурському, з приводу трагічної загибелі батька і матері в результаті сьогоднішнього обстрілу Миколаєва. Президент Нібулону, Герой України Олексій Вадатурський був сильною, незламною особистістю. Вічна пам‘ять!», — написав Батенко.
РБК-Україна отримало підтвердження цієї інформації у заступника голови Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова.
Довідково. Олексій Опанасович Вадатурський (нар. 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтський район, Одеська область) — український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН», віце-президент Української зернової асоціації (з лютого 2005).
У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.
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