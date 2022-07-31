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Через обстріл Миколаєва загинув один з найбагатших бізнесменів України Олексій Вадатурський

Таку інформацію поширив народний депутат України Тарас Батенко.

«Приношу глибокі співчуття колезі, колишньому народному депутату Андрію Вадатурському, з приводу трагічної загибелі батька і матері в результаті сьогоднішнього обстрілу Миколаєва.  Президент Нібулону, Герой України Олексій Вадатурський був сильною, незламною особистістю. Вічна пам‘ять!», — написав Батенко.

РБК-Україна отримало підтвердження цієї інформації у заступника голови Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова.

Довідково. Олексій Опанасович Вадатурський (нар. 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтський район, Одеська область) — український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН», віце-президент Української зернової асоціації (з лютого 2005).

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

31 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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