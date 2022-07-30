 
«  
  »

Збитки аграріїв України через війну сягнули $6 млрд — ООН

Збитки, завдані сільськогосподарському сектору України внаслідок війни, становлять від $4 млрд до $6 млрд.

Про це повідомила представниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук, передає Інтерфакс-Україна.

«Попередні оцінки від червня вказують на те, що збитки, завдані сільськогосподарському сектору в результаті війни, становлять від 4 до 6 млрд доларів, включаючи шкоду інфраструктурі, такій як іригаційне обладнання, сховища, інфраструктура судноплавства та переробки, теплиці, польові культури, сільськогосподарські тварини», – сказала Михальчук.

Вона також повідомила, що цього року, за оцінками FAO, Україна може зібрати до 51 млн тонн зернових.

За її словами, з доступних сховищ 35% залишаються наповненими – у них знаходиться 22 млн тонн зернових та олійних культур, які очікують на експорт

30 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  