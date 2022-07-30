ЗСУ відбили російський штурм на чотирьох напрямках на Донбасі На Донеччині окупанти за добу вбили 6 цивільних, іще 15 людей дістали поранення » В Енергодарі знищили готель з оккупантами У захопленому росіянами Енергодарі у Запорізькій області сталися вибухи у готелі, де оселилися окупанти Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в telegram. Повідомляється, що після вибухів у готелі розпочалася хаотична стрілянина. Було чутно вибухи та крики поранених. Також оприлюднено відео пожежі.