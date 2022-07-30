Санкції сповільнили наступ росіян в Україні – Пентагон

Санкції проти Росії сповільнюють її наступ в Україні. Ба більше, на Херсонщині українські захисники відкотили окупантів назад.

Про це заявив один з чиновників Міноборони США.

“Росія зазнає невдач на полі бою й зазнає внутрішніх невдач вдома”, — сказав він.

Представник Пентагону зазначив, що великі російські державні компанії вже втратили близько 70-90% своєї ринкової капіталізації. Крім того, близько тисячі транснаціональних компаній зупинили роботу в Росії, інфляція зросла до 20%, а фондовий ринок втратив третину вартості.

“Це тільки початок впливу цих санкцій”, — констатував він.

Як відомо, Рада Європейського Союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Крім того, Європейський Союз подовжив дію санкцій проти Росії на шість місяців. У такий спосіб усі пакети обмежень, запроваджені з 2014 року, діятимуть щонайменше до 31 січня 2023 року.

Нагадаємо, Велика Британія розширила санкційний список проти Росії й додала до нього 42 нових пункти. Обмеження охоплюють заборону на поїздки й заморожування активів, накладені на кількох губернаторів російських регіонів.