Рост потребительских расходов в июне превзошел ожидания экономистов

В июне потребительские расходы в США выросли больше, чем ожидалось, поскольку американцы стали платить больше за товары и услуги, а месячная инфляция выросла до самого высокого уровня с 2005 года.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 1,1%, сообщило в пятницу Министерство торговли. Данные за май были пересмотрены в сторону увеличения, чтобы показать, что расходы выросли на 0,3% вместо 0,2%, как сообщалось ранее.

Экономисты, опрошенные агентством «Рейтер», прогнозировали, что потребительские расходы увеличатся на 0,9%.

Эти данные были включены в предварительный отчет о валовом внутреннем продукте за II квартал, опубликованный в четверг. Отчет свидетельствует, что потребительские расходы с поправкой на инфляцию росли самыми медленными темпами за два года на фоне снижения покупок товаров, особенно продуктов питания, из-за повышения цен.

В прошлом квартале валовой внутренний продукт сократился на 0,9% в годовом исчислении после снижения на 1,6% в I квартале.

В июне инфляция резко возросла. Индекс потребительских цен (PCE) подскочил на 1,0% в прошлом месяце. Это стало самым большим ростом с сентября 2005 года, после роста на 0,6% в мае. За 12 месяцев индекс вырос на 6,8%, что стало самым большим ростом с января 1982 года. В мае индекс PCE вырос на 6,3% в годовом исчислении.

Без учета цен на продукты питания и топливо, индекс вырос на 0,6% после роста на 0,3% в мае. Так называемый базовый индекс цен PCE вырос в июне на 4,8% в годовом исчислении после роста на 4,7% в мае.