Ричард Гир осудил российскую агрессию

Американский актер Ричард Гир поддержал украинцев в войне с российским агрессором. Он также осудил военные преступления РФ и заявил, что Украине нельзя проиграть.

Об этом Гир сказал во время своего онлайн-выступления на втором Саммите первых леди и джентльменов в Киеве. Он отметил, что поражен с преступлениями России против детей и всего общества (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

«Эта война будет завершена и ее нужно выиграть, мы не можем уставать», – сказал актер.

По словам Гира, война в Украине – «самая большая», которую он видел когда-либо в своей жизни.

«Это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других диктаторов во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. Украина уже никогда не будет такой, какой была раньше», – считает Гир.

Он добавил, что человеческие душа и сердце «смогут объединить» украинский народ и сделать его лучше после войны. Кроме того, все остальные люди в мире должны сочувствовать и быть едиными с украинцами.

«Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Россияне наделали столько плохого в течение своей истории, немалого количества поколений. Путин создал эту катастрофу, совершает бессмысленные вещи, уничтожает музеи, театры. Он разбивает и мое сердце», – признался Ричард Гир.