Контрнаступ ЗСУ на Херсон може перешкодити російській анексії області, – ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають експерти Інституту, вони не може належно оцінити, яка зі сторін несе відповідальність за знищення українських військовополонених в окупованій Оленівці, проте припускають, що наявні докази «підтверджують твердження України більше, ніж росіян».

«На даний момент ISW не може впевнено оцінити характер події або відповідальність за неї. Ми оновимо нашу оцінку, коли буде доступна додаткова інформація», – зазначають експерти інституту.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Сухопутні бої тривали на північ від міста Харкова без істотних змін у контролі над місцевістю.

Російські війська здійснили обмежений наземний штурм Херсонської області та продовжили ведення бойових дій без створення ударних угруповань на окупованих рубежах.

Російські регіональні ЗМІ повідомили про набір і створення додаткового добровольчого батальйону в Республіці Бурятія і формування резервного батальйону в Новосибірську.

Члени партії «Єдина Росія» президента Росії Владіміра Путіна вирушили на окуповані українські території, щоб просувати організацію під назвою «Ми разом з Росією», яка, ймовірно, представляє «низовий» заклик до анексії Росією окупованої України та підготовки фальсифікації референдумів щодо анексії.

У довідці інституту йдеться, що член «Єдиної Росії» Олег Мельниченко 29 липня відкрив «гуманітарний офіс» «Ми разом з Росією» в Токмаку Запорізької області.

Також зазначається, що можливість українського контрнаступу на окупований Херсон може перешкоджати спробам росіян підготуватися до референдумів щодо анексії та змусити херсонців реєструватися за російськими паспортами.