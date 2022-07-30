Британські війська беруть участь у «навчаннях високої готовності» разом із силами Фінляндії та США

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра оборони Джеймс Хіппі.

«Навчання Vigilant Fox продемонстрували силу та оперативну сумісність наших збройних сил із нашими союзниками США та Фінляндії та підтверджують нашу відданість обороні та безпеці регіону Балтійського моря», — розповів він.

Зазначається, що участь у чотириденних навчаннях Vigilant Fox взяли близько 150 військовослужбовців британської армії та Королівських військово-повітряних сил. Навчання вирішили провести після того, як на початку цього місяця НАТО підписала протокол про приєднання з Фінляндією до військового Альянсу.

Відомо, що британські війська, що базуються в Естонії, були доставлені до Фінляндії на вертольотах Королівських ВПС Chinook в рамках навчань.