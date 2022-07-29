В ООН сподіваються, що перший корабель із зерном вийде з українського порту вже 29 липня

Про це повідомив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

«Ми сподіваємось і плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це відбудеться завтра», — сказав він.

Гріффітс також повідомив, що домовленості щодо експорту українського зерна передбачають вивезення добрив.

Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко показав, як виглядатиме зерновий коридор. Також напередодні його оприлюднила Одеська гідрографічна станція ODESA-NAVTEX.