Турция отказала Путину в резкой форме в заводе по производству «байрактаров»

Об этом заявил в пятницу глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, комментируя сообщения о том, что Владимир Путин обратился к Реджепу Эрдогану с просьбой наладить совместное производство дронов, которые сейчас продаются в 20 стран, в том числе Украину.

«Я не могу сказать, что это возможно. Ничего подобного в наших планах нет, и никакой работы в этом направлении не ведется», — заявил Демир в интервью Hürriyet.

Он добавил, что вопрос Bayraktar находится в ведении властей Турции и решается в соответствии с политикой республики.