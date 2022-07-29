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Турция отказала Путину в резкой форме в заводе по производству «байрактаров»

Вопрос сотрудничества с Россией по беспилотникам Bayraktar в данный момент не рассматривается. В настоящий момент есть планы строительства сборочного комплекса в Украине.

Об этом заявил в пятницу глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, комментируя сообщения о том, что Владимир Путин обратился к Реджепу Эрдогану с просьбой наладить совместное производство дронов, которые сейчас продаются в 20 стран, в том числе Украину.

«Я не могу сказать, что это возможно. Ничего подобного в наших планах нет, и никакой работы в этом направлении не ведется», — заявил Демир в интервью Hürriyet.

Он добавил, что вопрос Bayraktar находится в ведении властей Турции и решается в соответствии с политикой республики.

29 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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