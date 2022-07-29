Тарифи на газ, опалення і гарячу воду не підвищуватимуть: Рада встановила мораторій до кінця війни

Верховна рада схвалила урядовий законопроєкт щодо мораторію на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни.

Про це в телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 260 народних депутатів, пише Железняк.

Зокрема, документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: