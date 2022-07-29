Тарифи на газ, опалення і гарячу воду не підвищуватимуть: Рада встановила мораторій до кінця війни

Про це в телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт проголосували 260 народних депутатів, пише Железняк.
Зокрема, документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.
Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
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