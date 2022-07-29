 
«  
  »

Тарифи на газ, опалення і гарячу воду не підвищуватимуть: Рада встановила мораторій до кінця війни

Тарифи на газ, опалення і гарячу воду не підвищуватимуть: Рада встановила мораторій до кінця війни

Верховна рада схвалила урядовий законопроєкт щодо мораторію на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни.

Про це в телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 260 народних депутатів, пише Железняк.

Зокрема, документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
29 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  