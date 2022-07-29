Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранені

Російські окупанти вранці 29 липня завдали ракетного удару по м. Краматорськ у Донецькій області, у результаті чого три мирні мешканці отримали поранення.
Джерело: мер міста Олександр Гончаренко у Facebook
Пряма мова Гончаренка: «Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке. За попередньою інформацією без жертв».
Деталі: Водночас мер повідомив, що у результаті удару щонайменше 3 цивільних отримали поранення.
На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.
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