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Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранені

Російські окупанти вранці 29 липня завдали ракетного удару по м. Краматорськ у Донецькій області, у результаті чого три мирні мешканці отримали поранення.

Джерело: мер міста Олександр Гончаренко у Facebook

Пряма мова Гончаренка: «Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке. За попередньою інформацією без жертв».

Деталі: Водночас мер повідомив, що у результаті удару щонайменше 3 цивільних отримали поранення.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.

29 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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