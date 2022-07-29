Курс валют на 29 липня: гривня наближається до 42 за долар Фотосесія Зеленських викликала дискусію у США » Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: є поранені Російські окупанти вранці 29 липня завдали ракетного удару по м. Краматорськ у Донецькій області, у результаті чого три мирні мешканці отримали поранення. Джерело: мер міста Олександр Гончаренко у Facebook Пряма мова Гончаренка: «Ракетний удар по Краматорську. Серйозні руйнування домівок у приватному секторі селища Біленьке. За попередньою інформацією без жертв». Деталі: Водночас мер повідомив, що у результаті удару щонайменше 3 цивільних отримали поранення. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, пожежники та рятувальники.