Росія залучила ПВК “Вагнер” як звичайну піхоту через нестачу особового складу – розвідка Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що росія використовує на фронті як піхоту найманців кремлівської “приватної військової компанії” Вагнера, через дефіцит особового складу для повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться у новому зведенні Міноборони Британії, з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що ПВК “Вагнер”, ймовірно, отримала свої зони відповідальності на лінії фронту – подібно до звичайних кадрових підрозділів армії рф. Але сил ПВК “навряд чи вистачить, щоб суттєво змінити траєкторію війни”, пишуть експерти британської розвідки.

“Це суттєва зміна у порівнянні з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності” – йдеться в дописі.

За словами Міноборони Британії, новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

Також у зведенні розповіли про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

“49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою” – стверджують в Міноборони.

В огляді наголошують, що Україна використала нову далекобійну артилерію, аби пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро. До слова, саме на ці переправи окупанти використовують для постачання територій, що опинилися під їхнім контролем.

У розвідці зауважують: дуже ймовірним є те, що кілометровий Антонівський міст непридатний для використання.

“Його втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх” – йдеться в огляді британського Міноборони.