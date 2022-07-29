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Росія втратила в Україні вже 40 500 військових

Росія втратила в Україні вже 40 500 військових

Російська Федерація вже втратила в Україні 40 500 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано;
  • танків — 1749 (+7);
  • бойових броньованих машин — 3987 (+8);
  • артилерійських систем — 900 (+6);
  • РСЗВ — 258 (+0);
  • засоби ППО — 117 (+0);
  • літаків — 222 (+0);
  • гелікоптерів — 190 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 731 (+2);
  • крилаті ракети — 174 (+0);
  • кораблі /катери — 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2870 (+16);
  • спеціальна техніка — 77 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

29 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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