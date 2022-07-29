Росія залучила ПВК “Вагнер” як звичайну піхоту через нестачу особового складу – розвідка Британії США, Франция и Россия вступили в борьбу за влияние в Африке » Росія втратила в Україні вже 40 500 військових Російська Федерація вже втратила в Україні 40 500 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали: особового складу — близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано;

танків — 1749 (+7);

бойових броньованих машин — 3987 (+8);

артилерійських систем — 900 (+6);

РСЗВ — 258 (+0);

засоби ППО — 117 (+0);

літаків — 222 (+0);

гелікоптерів — 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 731 (+2);

крилаті ракети — 174 (+0);

кораблі /катери — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2870 (+16);

спеціальна техніка — 77 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.