Росія втратила в Україні вже 40 500 військових

Російська Федерація вже втратила в Україні 40 500 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 40 500 (+270) осіб ліквідовано;
- танків — 1749 (+7);
- бойових броньованих машин — 3987 (+8);
- артилерійських систем — 900 (+6);
- РСЗВ — 258 (+0);
- засоби ППО — 117 (+0);
- літаків — 222 (+0);
- гелікоптерів — 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 731 (+2);
- крилаті ракети — 174 (+0);
- кораблі /катери — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2870 (+16);
- спеціальна техніка — 77 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
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