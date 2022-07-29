На Луганщині росіяни намагаються уточнити позиції ЗСУ, застосовують ракети й артилерію

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

«Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами», — наголосив він.

Упродовж 28 липня загарбники завдали по Луганщині чотири ракетні удари, 13 разів гатили зі ствольної, реактивної артилерії й мінометів.