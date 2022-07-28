 
«  
  »

ЗСУ звільнили три населені пункти Херсонщини за два тижні

ЗСУ звільнили три населені пункти Херсонщини за два тижні

Протягом останніх двох тижнів українські військові звільнили три населені пункти на Херсонщині — Іванівку, Лозове й Андріївку.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“Нашими військовими частинами й підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка й Лозове. На цьому тижні звільнена Андріївка”, — сказав він.

Нагадаємо, після успішних атак Збройних сил України на мости через річку Дніпро позиції російських військ на правобережжі Херсонщини стали досить вразливі.

28 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  