ЗСУ звільнили три населені пункти Херсонщини за два тижні

Протягом останніх двох тижнів українські військові звільнили три населені пункти на Херсонщині — Іванівку, Лозове й Андріївку.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“Нашими військовими частинами й підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка й Лозове. На цьому тижні звільнена Андріївка”, — сказав він.

Нагадаємо, після успішних атак Збройних сил України на мости через річку Дніпро позиції російських військ на правобережжі Херсонщини стали досить вразливі.