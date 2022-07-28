Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи, що готуватиме чиновників для роботи у структурах ЄС

Про це повідомив Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Державності України

«Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге й Натоліні – це один з найповажніших закладів післядипломної освіти, який готує фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах. Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи. Вже підписано відповідний меморандум між урядом України і Коледжем Європи у Натоліні. На першому етапі в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, а згодом на його основі – Коледж Європи у межах Президентського університету», — заявив президент України.

Він висловив сподівання, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго.

«Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців. Такий Коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й нашим внеском у розвиток європейських інституцій. Ось це і є те, що ми можемо, ми – громадяни України. Ось це і є наша державність», — додав Зеленський.