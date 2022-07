Бывшие республиканцы и демократы основали новую партию в США Росіяни спроможні лише на дві значні наступальні операції в Україні, — ISW » Західну зброю та техніку переправляє в Україну спеціальний військовий осередок, — NYT Група військових із США в Німеччині відповідає на запити України та скеровує зброю з понад 40 країн Про це пише The New York Times. Видання повідомляє, що постачання зброї займаються військові фахівці з матеріально-технічного забезпечення, які розміщені у штаб-квартирі Європейського командування США в Німеччині. Журналісти зазначають, що це угруповання відіграє ключову роль у забезпеченні озброєння та оснащення українських військових. Офіцери отримують постачання з понад 40 країн, а потім організовують перевезення вантажів повітрям, землею чи морем до кордону України. Все займає близько 72 годин. «Потік був безперервним», — сказав контрадмірал Р. Дюк Хайнц, головний логістик Європейського командування. The New York Times пише, що п’ятимісячна війна ймовірно наближається до нової фази — коли Україна закладає основу для великого наступу на Півдні, а українські політичні лідери та командири тиснуть на Сполучені Штати та їх інших союзників, щоб вони прискорили і розширити потік зброї та боєприпасів. Адмірал Гайнц сказав, що осередок намагається швидше задовольнити вимоги України щодо збільшення кількості озброєння. За даними чиновників США та Заходу, майже за п’ять місяців центр передав понад 78 000 тонн зброї, боєприпасів і обладнання на суму понад 10 мільярдів доларів. Видання повідомляє, що багато країн Балтії та Східної Європи передали зброю та боєприпаси радянських зразків, якими українські військові вже давно користуються. Але враховуючи інтенсивні бої, ці запаси вичерпуються, якщо ще не вичерпані. За словами адмірала Гайнца, одна європейська фабрика виробляє деякі боєприпаси радянських стандартів, у тому числі гаубичні снаряди, і вона працює цілодобово. Дефіцит змусив Україну почати перехід на зброю та боєприпаси західного зразка, яких є більше. За словами військових, осередок також організовує навчання українських солдатів. Сполучені Штати підготували близько 1500 українських військових, переважно в Німеччині. Також група нещодавно прибула до Британії для участі в новій програмі, яка, за словами офіційних осіб, навчить 10 000 українських новобранців володінню зброєю, тактиці патрулювання, першій допомозі та іншим навичкам.