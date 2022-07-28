Українська електроенергія дозволить ЄС замістити 5-6 мільярдів кубів газу з Росії

Використання у повній мірі експортного потенціалу української електроенергії дозволить державам ЄС замістити 5-6 мільярдів кубометрів російського газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Наші європейські партнери підтверджують вагомість допомоги України у стабільному енергопостачанні. Використання у повній мірі нашого експортного потенціалу електроенергії – понад 1,5 ГВт – дозволить європейським державам замістити 5-6 млрд куб.м російського газу», – заявив він, коментуючи спільну пресконференцію з міністром промисловості і торгівлі Чехії Йозефом Сікелою та єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Крім цього, українські газові сховища є найбільшими у Європі. В Україна готова надати 12 млрд куб м для зберігання європейських стратегічних запасів газу.

Галущенко підкреслив, що Європа високо оцінює прогрес в інтеграції електроенергетичного і газового ринків України до європейських і наголосив, що ця співпраця продовжиться й надалі.

Незважаючи на війну, Україна змогла зберегти стабільність енергетичної системи та продовжила забезпечувати транзит газу. Та готова допомогти європейським країнам вже цієї зими у підвищенні надійності газопостачання та сприяти заміщенню російського газу