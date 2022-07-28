Сенат США підтримав резолюцію щодо визнання РФ спонсоркою тероризму

Сенат Сполучених Штатів у середу ввечері одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. У першій частині документу наводяться підстави цього рішення, які вказують на дії Російської Федерації, які можуть бути кваліфіковані як спонсорство тероризму не лише в Україні, а й в Чечні, Сирії, Грузії, в середині країни та навколо світу.

«Оскільки, за вказівкою президента Володимира Путіна, уряд Російської Федерації сприяв і продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;

Оскільки повідомлялося, що в лютому 2022 року понад 400 російських найманців з групи Вагнера були направлені до Києва з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;

Оскільки за вказівкою Президента Путіна Російська Федерація керувала та санкціонувала невибіркові обстріли цивільних позицій в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей;

Оскільки збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних цивільних осіб і намагалися прикрити свої звірства масовими могилами по всій Україні», — зокрема, йдеться у резолюції.

У резолютивній частині документу Сенат заявляє, що «розглядає дії уряду Російської Федерації за вказівкою президента Володимира Путіна як спонсорство терористичних актів» і закликає Державного секретаря визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10-го травня, 2022-го року. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

12-го травня подібну резолюцію представили в Палаті представників США. Її авторами стали конгресмени — республіканець Джо Вілсон та демократ Тед Лі. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ Очікується, що наступним кроком буде голосування в Палаті представників.

Нагадаємо, що Конгрес як законодавча гілка влади не може визнати РФ державою спонсоркою тероризму. Такі повноваження закріплені за виконавчою гілкою влади, до якої належить Держдепартамент.

За словами співголови комітету із міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, вплив цієї резолюції також підсилить інша резолюція про визнання дій РФ в Україні геноцидом, співавтором якої є сам Ріш.

«Вона допоможе нам просувати інші законодавчі акти, які насправді «кусаються», наприклад, як резолюція щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму та подібні законодавчі ініціативи. Звичайно, що резолюція про геноцид йде разом з ними. Вона підкреслює наші наміри, вона зміцнює їх. Вона зробить наші заклики значно сильнішим», — сказав Ріш в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.

Співавтор резолюції про геноцид, співголова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ Бен Кардін сказав в інтерв’ю Голосу Америки, що в Конгресі існує двопартійна підтримка цієї резолюції.

«Виходячи із риторики яку озвучує президент Байден, адміністрація США також підтримує цю позицію. Тому ми налаштовані оптимістично: ми будемо говорити єдиним голосом у Конгресі Сполучених Штатів. І повинен вам сказати, що я спілкувався з нашими європейськими союзниками, а також із союзниками з інших країн, і думаю, що є широке міжнародне визнання того, що дії Путіна вимагають міжнародної відповідальності», — зазначив він.