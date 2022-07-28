Сенат США готовит санкции против поставок российской нефти в Китай

Республиканец Марк Рубио, а также еще двое его однопартийцев предлагают ввести санкции на такие поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Меры, согласно проекту закона, будут вводить в отношении компаний, страхующих и регистрирующих любые танкеры, которые везут из России в Китай нефть или СПГ.

Покупая российские энергоносители, Китай поддерживает войну, которую Кремль ведет против Украины, заявил Рубио. «Любой структуре, способствующей этой практике, вплоть до китайских государственных компаний должны грозить серьезные последствия», — сказал сенатор.

С начала войны Китай на 60% увеличил импорт нефти из России — с 0,6–0,7 млн баррелей в сутки в начале года до 1,1–1,2 млн в мае. Вместе с индийскими НПЗ китайские скупили всю нефть Urals, от которой начали отказываться крупнейшие западные нефтетрейдеры и европейские клиенты.

В начала лета, впрочем, «восточный экспресс» у российских нефтяников начал «барахлить»: по сравнению с майскими пиками поставки в Азию упали на 18% — с 2,13 до 1,73 млн баррелей в день. Китайский спрос, согласно подсчетам Bloomberg, схлопнулся на треть — до 0,81 млн баррелей в сутки на неделе, завершившейся 22 июля.

Источники Reuters среди азиатских нефтетрейдеров утверждают, что покупки российской нефти сокращает крупнейшая госкомпания Китая Sinopec. Рекордные объемы она забирала, когда Urals предлагали со скидкой, доходившей до 30 долларов за баррель. Но теперь дисконт сжался до 13 долларов, а в некоторых случаях — 8 долларов, благодаря спросу из Индии.

Суммарно Индия и Китай только за апрель и май заплатили России 24 млрд долларов за поставки нефти, подсчитал Reuters.