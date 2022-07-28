Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому: 5 людей загинуло, 25 отримали поранення

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у телеграмі.

«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги!» — наголосив він.

Станом на 15:15 стало відомо про те, що внаслідок ракетного обстрілу у Кропивницькому загинули п’ятеро людей. Ще 25 отримали травми, з них 12 — військовослужбовці, 13 — цивільні. Про це Андрій Райкович розповів у коментарі Суспільному.

Згодом на брифінгу Райкович уточнив, що вибухи в місті пролунали близько 12:20, було два «прильоти». Тип ракет, якими було завдано ударів, встановлюється, на місці події працюють експерти і слідчі. Триває ліквідація наслідків.

Голова ОВА додав, що 25 поранених доставили в медичні заклади. За інформацією лікарів, загрози їхньому життю немає.