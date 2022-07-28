Росіяни вдарили по Торецьку на Донеччині: двоє загиблих

Російські військові завдали ракетного удару по Торецьку Донецької області. Під завалами п’ятиповерхівки рятувальники знайшли двох загиблих.

Про це повідомили на Telegram-каналі ДСНС України.

“Сьогодні рятувальниками м. Торецьк під час проведення аварійно-рятувальних і пошукових робіт на зруйнованій частині п’ятиповерхового житлового будинку виявлено й вилучено тіла двох загиблих осіб (чоловіка та жінку). Натепер роботи завершені”, — ідеться в дописі.

Водночас вдалося врятувати трьох людей.

“Працювали 16 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС, від підприємств міста — 1 трактор та 1 автокран”, — зазначили в пресцентрі.

Як відомо, вранці 28 липня росіяни завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в одній з громад Вишгородського району Київщини.