Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За документ проголосували 283 народні депутати. Тепер він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом для набуття чинності.

Згідно із законопроєктом, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України: