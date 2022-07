Росіяни вдарили по Торецьку на Донеччині: двоє загиблих » Эксперты: Путин может применить ядерное оружие ради сохранения режима, а не для победы в войне Каковы будут правила новой ядерной эпохи, в которую вступает мир? Аналитики Атлантического Совета обсуждают геополитические контуры будущего За последние 75 лет (после первого боевого применения в 1945 году) ядерное оружие не стало фактором, напрямую влияющим на ситуации на поле боя, однако показало себя замечательным средством сдерживания, фактором угрозы и орудием внутренней мобилизации – к такому выводу приходят эксперты Атлантического Совета, собравшиеся 27 июля на круглый стол: «Будущее внешней политики: новая ядерная эра?» (Future Foreign Policy: A new nuclear era?) Итак, меняет ли война в Украине и ядерные угрозы Путина правила игры? Дэрил Пресс (Daryl Press), профессор Дартмутского университета (Dartmouth University) говорит: «Имеется закономерность, которую мы пытались игнорировать в течение последних 20 лет, а именно: страны, которые, во-первых, слабы в военном отношении по сравнению со своими противниками, и во-вторых, сталкиваются с перспективой крупного поражения в обычной, но важной для них войне — склонны полагаться на угрозу ядерной эскалации, чтобы попытаться поставить своих врагов в тупик». Примерно так, по мнению эксперта, вёл себя одно время Пакистан, затем Иран и, конечно, Северная Корея. «И поэтому, когда я слышу, как российское правительство произносит свои ядерные угрозы, которые оно связывает с потенциальной эскалацией обычных вооружений НАТО, — продолжает Дэрил Пресс, — я вижу, как Россия стряхивает пыль с того же набора аргументов принуждения, который использовался на протяжении десятилетий и к которому прибегали почти все, кто попадал в аналогичное положении. Так что я не вижу в этом «уникальности» России. [Путина] загнали в угол, где его режиму угрожает опасность, и не следует удивляться, если русские снова выложат на стол ядерные карты», — заключает эксперт. Фактически развязывание войны в Украине и одновременная ядерная риторика ставят под сомнение фундаментальную основу ядерной стабильности в мире: Договор о нераспространении ядерного оружия, открытый для подписания ещё в 1968 году (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons or Non-Proliferation Treaty, NPT). Как отмечают эксперты, его смысл состоит в том, что существующие ядерные державы берут на себя определенные обязательства по защите неядерных стран от несправедливой агрессии. В ряде случаев это было подкреплено региональными договорами: например, в случае с Украиной и другими бывшими советскими республиками, где размещалось ранее ядерное оружие – это Будапештский меморандум от 5 декабря 1994 года. В Азии похожая конструкция сложилась, по мнению экспертов, между ядерным Китаем и КНДР и неядерными Южной Кореей и Японией, чья безопасность гарантируется Соединенными Штатами. «Северная Корея очень внимательно следит за событиями, — считает Наоко Аоки (Naoko Aoki), старший научный сотрудник Атлантического Совета. – КНДР неуклонно продолжает свою собственную программу создания ядерного оружия в соответствии с «пятилетним планом». Украинская война, вероятно, усиливает в северокорейских умах потребность в ядерном оружии, потому что, Украина – страна, которая должна была иметь гарантии безопасности, но не получила их. Для северокорейцев это еще одна причина, по которой они должны продолжать идти по нынешнему пути, что они и делают, проведя более 30 ракетных испытаний за год». Тон Чжао (Tong Zhao), старший научный сотрудник Фонд Карнеги за международный мир (Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace), считает, что на этом фоне Южная Корея вынуждена думать о потенциально возможном отказе от своего неядерного статуса: «Военные закупки Южной Кореи очень нестандартны, если только их дальнейшей целью не является хеджирование северокорейских рисков с помощью ядерных сил в Южной Корее. Самым ярким примером являются подводные лодки с неядерными баллистическими ракетами: это очень необычный выбор, если только они не думают о ядерной страховке или о том, что ядерное сдерживание США становится менее надежным». Российское вторжение в Украину поставило крест на планах сокращения ядерных потенциалов в Европе – как, впрочем, и обычных вооружений. В Азии влияние агрессивного поведения Кремля тоже имеет свои последствия. Кристофер Пребл (Christopher Preble), содиректор Новой американской инициативы по взаимодействию в центре стратегии и безопасности Коукрофта (Co-director, New American Engagement Initiative at Scowcroft Center for Strategy and Security) считает: «Мир вступает в новую ядерную эру. Ядерный порядок, установившийся после окончания холодной войны, похоже, меняется в худшую сторону. Некоторые государства демонстрируют заинтересованность в разработке ядерного оружия, если у них его нет, а другие расширяют свои арсеналы, если они уже есть. Жестокая война России в Украине может стать критическим переломным моментом. Прибегая к провокационной риторике, Путин угрожал ядерным оружием, чтобы удержать другие страны от вовлечения в войну, которую он инициировал… Весь мир наблюдает за этим. Какие уроки Китай, Южная Корея, Япония и другие страны извлекут из Украины? Каковы перспективы того, что ядерное табу уйдет в прошлое?» С учётом безответственного поведения Москвы, роль позиции США по ядерным вопросам, возрастает по всему миру. Дэрил Пресс полагает, что «Соединенные Штаты должны быть готовы терпеть риски и брать на себя расходы, чтобы защитить свои интересы, а также интересы союзников и партнеров по всему миру. Иногда это очень большие риски и очень большие затраты, которые очень и очень существенны для самих Соединенных Штатов. Но и во время холодной войны мы были готовы терпеть огромные риски, чтобы уберечь Западную Европу от тисков Советского Союза». В отношении перспектив разоружения Европы Дэрил Пресс высказывается пессимистично: «Момент после того, как страна, вооруженная ядерным оружием, вторглась в неядерную страну и произносит ядерные угрозы, чтобы ограничить неядерное вмешательство США и НАТО, является неподходящим временем для вывода ядерных сил НАТО из Европы. Если бы это случилось, то, я думаю, имело бы катастрофические последствия, вызвав новую динамику распространения ядерного оружия». Эксперты приводят параллель с ситуацией в Азии. «У США есть много союзников по всему миру, которые полагаются на ядерные обещания США в качестве замены их собственным ядерным арсеналам. [Такая защита] является одновременно средством предотвращения ядерной войны и средством предотвращения распространения ядерного оружия среди союзников. Выявляет ли война в Украине фундаментальные проблемы с этой стратегией в 21-м веке? Северная Корея развивает способность надежно угрожать США ответным ядерными ударом, что в корне меняет баланс рисков в любом противостоянии. Умные аналитики в Южной Корее и Японии задают себе вопрос: во время войны в их регионе, когда США будут действительно рисковать получением удара по своей территории, защищая их от региональной угрозы — получат ли они надежную американскую защиту или нужно искать альтернативные подходы для обеспечения собственной безопасности? Война в Украине, безусловно, подчеркивает эту проблему», — говорит Дэрил Пресс. «Китай обычно склонен игнорировать риск российской ядерной угрозы, — продолжает эксперт свои аналогии между Восточной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. — Китай очень симпатизирует российскому нарративу и считает, что эта война является результатом проблем и ошибок Запада, особенно НАТО, и их неготовности учитывать так называемые «законные интересы» России. А Россия якобы просто использует свое преимущество, то есть свой ядерный арсенал, чтобы попытаться сдержать оппонента. Таким образом, и вовлечение Запада в войну в максимально возможной степени тоже понятно с китайской точки зрения, в свете поспешного бряцания оружием северного соседа. Если бы дело дошло до того, что Россия откажется от ядерного табу, не стоит ожидать, что Китай коренным образом изменит свою позицию и действительно встанет на нашу сторону», — резюмирует профессор Дартмутского университета. «Китайские военные стратеги наблюдают за бряцанием российской ядерной саблей, — продолжает Тон Чжао. – И они думают, что эта угроза, по-видимому, заставила страны НАТО быть гораздо более осторожными в том, какие типы вооружений поставить в Украину, какую военную поддержку или даже какие экономические санкции ввести. Так что это помогло России добиться своей цели и отстранить страны НАТО от прямого выступления на защиту Украины». По мнению экспертов, «нынешний бессменный лидер Китая», вслед за своим бессменным коллегой из России, похоже, считает, что «ядерные угрозы могут помочь поддержать стабильность на политическом уровне между Китаем и США», но также и внутри страны. Ведь использование этого рычага «рассматривается только тогда, когда режим находится под некоторой экзистенциальной угрозой». Китай, возможно, чувствует, что он находится в таком положении из-за глобальной позиции США, рассуждает эксперт. Но в ещё большей степени это верно для путинской России, где разговоры о ядерной мощи являются последним средством мобилизации тоталитарного общества вокруг «вождя». Дэрил Пресс развивает свою мысль – он вообще не видит серьёзных военных причин для применения ядерного оружия Кремлем. По его мнению, резоны совсем иные: «Вероятность использования Россией ядерного оружия в войне с Украиной в значительной степени зависит от двух вещей. Во-первых, от оценки путинской администрацией вероятности того, что война приведет к реальной угрозе выживанию его режима. И только во-вторых — от того, в какой степени они думают, что НАТО лежит в основе этой угрозы. Если они решат, что действия НАТО ведут к такому исходу войны, который серьезно угрожают выживанию самого путинского режима, то, я думаю, они пройдутся по всему списку вариантов принудительной эскалации. Поэтому применение ядерного оружия может быть рассмотрено Путиным как серьезная и вполне реальная возможность».