 
 
  »

ЗСУ закріпили вогневий контроль над транспортними артеріями окупованих територій, — ОК «Південь»

українська артилерія

Про це повідомляє ОК «Південь».

«Ситуація в нашій операційній зоні напружена, динамічна, але контрольована силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по рубежах оборони», — йдеться у звіті.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 150 вогневих завдань. У «Півдні» відзначають, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.

Окупаційні війська зменшено на 51 рашиста. Знищено 2 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському.

  • 27 липня російський агресор порушив закони та звичаї війни під час обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.
27 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  