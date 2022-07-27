Тара из картона для мяса: преимущества

Бизнесмены, которые хотят достичь успехов в собственном деле, должны следить не только за качеством выпускаемой продукции. Очень важно оформление товара. К примеру, прочная, экологичная тара из картона для мяса остается популярным видом упаковки. Такую тару активно используют в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Подробно о ней можно узнать здесь https://gofromir.ru/catalog/kartonnyie-korobki/korobki-dlya-myasa.

Чтобы заказать картонную упаковку для мяса оптовой либо розничной партией, нужно найти предприятие, которое специализируется на выпуске такого упаковочного материала. Подобрать модели покупатели смогут в каталоге на сайте. Также возможно изготовление коробок из картона под заказ. Клиент может предложить собственный макет или дизайнеры компании самостоятельно разработают проект с учетом требований заказчика. Упаковка из картона для мясной продукции стала популярной давно.

Такой товар выбирают из-за высокой прочности, надежности, экологичности. В составе материала отсутствуют токсичные химические вещества. Его можно применять для хранения и перевозки разных пищевых продуктов. Картон служит базовым сырьем для выпуска коробов, ящиков, тубусов. Упаковка отлично защищает продукт от влаги, загрязнений, деформаций. Для выпуска коробок под мясо компании-изготовители берут за основу прочный пятислойный гофрированный картон.

Картонные коробки для мяса в Москве

Коробки из картона, которые используют для хранения и транспортировки мяса, обладают некоторыми преимуществами:

Экономичные. Если сравнивать с ящиками или лотками из пластика, тара из картона гораздо дешевле. Мясокомбинаты и фабрики выбирают такой упаковочный материал.

Прочные. Гофрокороба обладают повышенной прочностью, они отлично защищают содержимое от различных воздействий.

Экологичные. Картон считается безопасным, экологичным материалом, поскольку изготавливается из вторсырья целлюлозных волокон. После утилизации гофрокороба быстро разлагаются и не представляют опасности для окружающей среды.

Легкие. Изделия обладают небольшим весом, поэтому не утяжеляют товар, что важно при перевозке.

Любую картонную коробку при необходимости можно превратить в эффективный рекламный инструмент. На поверхность разными способами наносят логотипы, фирменные знаки, надписи. Реклама на упаковке привлекает внимание покупателей и повышает узнаваемость бренда. После использования тару можно сдать на вторичную переработку. Тара для мяса в Москве – это практичность и универсальность.

Чтобы заказать картонные коробки оптовой или розничной партией, изучите актуальные предложения в каталоге производителя и оформите покупку на сайте.