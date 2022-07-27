Ситуація з Нафтогазом може бути підготовкою до широкомасштабного дефолту, — політолог

Експерт поділився деталями в етері Еспресо.

«Дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу може бути підготовкою до широкомасштабного дефолту, який буде стосуватися не лише цієї компанії, щоби покрити всі зобовʼязання, які на сьогодні є в України. Треба дивитися, як буде розвиватися ситуація з Нафтогазом. Насправді це дуже маркерна справа — від її вирішення залежатиме багато питань, повʼязаних зі здатністю України платити за своїми боргами», — зазначив Рейтерович.

Політолог додав, що дефолт може негативно вдарити по допомозі Україні з боку Заходу.

«Ми знаємо, що з одного боку ведуться перемовини про відтермінування сплати боргів України, достатньо вдалі — багато країн ідуть нам на зустріч. З іншого боку така ідея у влади є: а давайте ми, певною мірою користуючись тим, що йде війна, така складна ситуація, розв’яжемо питання руба. При чому вони не думають про перспективи й шкоду країні в контексті залучення західної допомоги на відбудову України», — зауважив Ігор Рейтерович.