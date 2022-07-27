Подоляк об ударах по Антоновскому мосту: третьего предупреждения может и не быть ЗСУ зруйнували проїзд по Антонівському мосту » Грузовые автомобили Isuzu стали доступнее с компанией «АЛЬЯНС ТРАКС». Удобные программы финансирования: рассрочка, кредит, лизинг Японские коммерческие автомобили Isuzu всегда отличало высокое качество сборки, неприхотливость в обслуживании и доступные цены на запчасти. Компания Isuzu Motors Ltd — одна из первых, кто начала производить грузовой транспорт на мощностях Ульяновского автомобильного завода в России. Отечественные перевозчики по достоинству оценили технологичность и надежность грузовых Исузу, необходимых для поездок по непростым дорогам России в разных климатических условиях. Сегодня купить исузу у официального дилера — компании «АЛЬЯНС ТРАКС», стало еще проще и выгодней. Комплектация коммерческой автотехники Каталог официального дилера Isuzu представлен тремя классами грузового транспорта: малотоннажниками Isuzu Elf. Их можно приобрести в нескольких вариантах шасси. Самая маневренная и небольшая модель ISUZU NMR85H (с полной массой 3,5 тонн). Тяжеловесной считается модель ISUZU ELF 9.5, (с полной массой 9,5 тонн). Предназначены для использования в городских условиях и на узких загородных дорогах;

среднетоннажниками Isuzu Forward. Такие грузовики выпускают на базе 2 моделей шасси: ISUZU FSR90 и ISUZU FVR34. Они обладают грузоподъемностью 12 и 18 тонн общей массы соответственно;

многотоннажниками Isuzu GIGA. Они представлены двумя классами со специальными обозначениями: С — улучшенная комфортабельность, Е — высокая экономичность авто. Грузоподъемность — шестьдесят тонн. Используются для перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Преимущества грузового транспорта Исузу Модельная линейка Isuzu представлена: промтоварными и изотермическими фургонами;

рефрижераторами;

бортовыми платформами;

эвакуаторами;

спецтехникой.

Российскому потребителю предоставлена возможность без лишних трат приобрести продукцию японского бренда — грузовой автотранспорт и спецтехнику, соответствующую требованиям экологии и мировым стандартам. Компактные и маневренные Небольшие размеры являются главным достоинством этих транспортных средств. За счет компактности почти весь модельный ряд японского производителя используется в тех местах, где иной транспорт не сможет даже развернуться. Грузовики Исузу применяют для доставки грузов по проселочным дорогам, узким проездам и на тесных стройплощадках. Адаптируются к различным условиям работы На просторах России приходиться работать в разных климатических условиях — на Крайнем Севере или в субтропиках южных областей. Обладатели транспорта Исузу могут быть уверены в том, что мотор запуститься при любых температурах. Большим преимуществом считается адаптация грузовиков к непростым дорогам России. Последние модели Isuzu приспособлены к движению по грунтовым и труднопроходимым дорогам. Большой запас прочности гарантирует долгую эксплуатацию этих машин даже в условиях агрессивной окружающей среды. Грузовики ISUZU подходят для абсолютно любой работы. Эксплуатационный потенциал и возможность установки широкого спектра оборудования позволяет окупить приобретение за самый короткий срок. Завод — изготовитель дает два года гарантии или сто тысяч километров пробега. В автосалоне компании «АЛЬЯНС ТРАКС» можно приобрести Исузу в кредит, рассрочку или в лизинг. Все подробности узнавайте у менеджеров автосалона по телефонам, указанным на сайте фирмы.