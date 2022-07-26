ЗСУ відбили російський штурм біля парку “Святі Гори” – Генштаб

Розпочалась 153 доба після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЗСУ відбили штурмові дії окупантів у районах Спірного й Національного природного парку “Святі Гори”. Тривають бойові дії біля Покровського.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

На Волинському й Поліському напрямках білоруські військові провели тренування зі зв’язку пунктів управління. З території Білорусі вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня в напрямках на Луцьк і Ковель Волинської області. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території й повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної й реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою утримати зайняті рубежі й завадити просуванню українських військ.

На Харківському напрямку загарбники обстріляли з танків, ствольної й реактивної артилерії райони Борщової, Питомника, Соснівки, Руських Тишків, Петрівки, Дементіївки, Рубіжного, Дуванки, Мосьпанового, Руської Лозової, Чугуєва, Клугино-Башкирівки, Світличного, Пришиба та Слатиного. Завдали авіаударів біля Залимана й Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепеля, Грушувахи й Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку противник зосередився на спробах поліпшити тактичне положення й створити умови для наступу на Сіверськ і Соледар. Поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних речовин.На Краматорському напрямку зафіксували обстріли зі ствольної й реактивної артилерії неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Росіяни завдали авіаударів біля Спірного й Серебрянки. ЗСУ відбили штурмові дії окупантів у районах Спірного й Національного природного парку “Святі Гори” та відкинули їх назад.

На Бахмутському напрямку загарбники з артилерії обстріляли райони Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Семигір’я, Кодеми, Травневого, Майорська й Нью-Йорка. Завдали авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини й території Вуглегірської ТЕС.

“Штурмові дії в районах Берестового й Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають”, — зазначили в Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському й Запорізькому напрямках ворог не вів активних дій. Обстріли зафіксували, зокрема, біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків і Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування українських військ. Обстріляв з артилерії й танків лінію зіткнення. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги й Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

“В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури”, — додали в пресцентрі.