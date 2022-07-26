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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

указ президента

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента України.

«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – зазначено в Указі №530.

Наступним Указом, №531, Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка.

«Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в документі.

Генерал-майор Григорій Галаган був командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України від 25 серпня 2020 року.

26 июля, 2022 | Category: Новости, Украина

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