Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента України.
«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – зазначено в Указі №530.
Наступним Указом, №531, Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка.
«Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в документі.
Генерал-майор Григорій Галаган був командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України від 25 серпня 2020 року.
Leave a Reply