Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента України.

«Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – зазначено в Указі №530.

Наступним Указом, №531, Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка.

«Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в документі.

Генерал-майор Григорій Галаган був командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України від 25 серпня 2020 року.