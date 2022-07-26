В Иране убит старший инженер-ракетчик КСИР



Согласно данным иранской диссидентской группы, несколько дней назад на юге Ирана погиб старший инженер-ракетчик КСИР.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Инженер Корпуса стражей исламской революции Саид Тамардар Мутлак был описан как «мученик». Согласно сообщениям, он был убит в Ширазе.

В отчете Национального иранского конгресса отмечается, что иранские власти не хотели, чтобы новости о смерти инженера были опубликованы. Его семье даже угрожали, чтобы они не распространяли об этом информацию.

В социальных сетях появилась непроверенная информация о том, что за убийством Мутлака «стоит Моссад».

https://mignews.com/news/disasters/ubit-starshij-inzhener-raketchik-ksir-smi.html