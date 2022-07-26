В Иране убит старший инженер-ракетчик КСИР

Согласно данным иранской диссидентской группы, несколько дней назад на юге Ирана погиб старший инженер-ракетчик КСИР.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Инженер Корпуса стражей исламской революции Саид Тамардар Мутлак был описан как «мученик». Согласно сообщениям, он был убит в Ширазе.
В отчете Национального иранского конгресса отмечается, что иранские власти не хотели, чтобы новости о смерти инженера были опубликованы. Его семье даже угрожали, чтобы они не распространяли об этом информацию.
В социальных сетях появилась непроверенная информация о том, что за убийством Мутлака «стоит Моссад».
https://mignews.com/news/disasters/ubit-starshij-inzhener-raketchik-ksir-smi.html
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