 
«  
  »

В Иране убит старший инженер-ракетчик КСИР

В Иране генерала КСИР арестовали по подозрению в шпионаже на Израиль - STMEGI
Согласно данным иранской диссидентской группы, несколько дней назад на юге Ирана погиб старший инженер-ракетчик КСИР.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Инженер Корпуса стражей исламской революции Саид Тамардар Мутлак был описан как «мученик». Согласно сообщениям, он был убит в Ширазе.

В отчете Национального иранского конгресса отмечается, что иранские власти не хотели, чтобы новости о смерти инженера были опубликованы. Его семье даже угрожали, чтобы они не распространяли об этом информацию.

В социальных сетях появилась непроверенная информация о том, что за убийством Мутлака «стоит Моссад».

https://mignews.com/news/disasters/ubit-starshij-inzhener-raketchik-ksir-smi.html

26 июля, 2022 | Category: Израиль, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  