Сложный процесс решения жилищного вопроса – аренда квартир в Лондоне

Аренда квартир в столице Британии – вопрос, актуальный для разных категорий приезжих. Туристы мечтают посетить самые известные достопримечательности в мире, погрузиться в атмосферу этого величественного мегаполиса. Мигранты ищут место для временного проживания для решения вопросов с документами, студентам нужно найти жилье, чтобы комфортно жить и учиться. Многие бизнесмены также стремятся снять квартиру в Лондоне, чтобы не проживать в отелях. Поэтому съемное жилье, предлагаемое на небольшой срок, пользуется в столице Британии чрезвычайной популярностью, и найти его порой сложно, так как не все собственники соглашаются сдавать квадратные метры на небольшой срок.

Что выгоднее: покупка или аренда?

Каким вариантом воспользоваться, зависит от планов приезжающих, их финансовых возможностей и других факторов.

Что нужно знать об аренде жилья:

Оплачивая съемные апартаменты, вы не вкладываете деньги в собственные квадратные метры в Лондоне . Поэтому многие выходцы из бывших стран СНГ предпочитают оформлять ипотеку и покупать жилье в столице Англии. Специалисты рынка недвижимости утверждают, что размер оплаты за съемное жилье практически такой же, как и кредитные платежи по ипотеке, оформленной на длительное время.

. Поэтому многие выходцы из бывших стран СНГ предпочитают оформлять ипотеку и покупать жилье в столице Англии. Специалисты рынка недвижимости утверждают, что размер оплаты за съемное жилье практически такой же, как и кредитные платежи по ипотеке, оформленной на длительное время. Арендатор находится в зависимости от собственника жилья . В договоре обычно указываются требования, нарушение которых может стать причиной выселения. Нередко такие соглашения содержат запрет на установку дополнительной техники, перестановку мебели и др.

. В договоре обычно указываются требования, нарушение которых может стать причиной выселения. Нередко такие соглашения содержат запрет на установку дополнительной техники, перестановку мебели и др. Постоянно растущие цены. Стоимость аренды ежегодно повышается, поэтому придется находить дополнительные средства для оплаты арендованных апартаментов.

Варианты недвижимости

Снять на непродолжительное время можно самое различное жилье:

Квартиры . Лучшие варианты быстро разбирают, поэтому необходимо оперативно реагировать, если появится подходящее предложение. При обсуждении стоимость аренды с представителем собственника или непосредственно лендлордом нужно учитывать срок – неделя, месяц. В таком случае расчет будет производиться за неделю проживания. Предоплата обычно не вносится. Платить нужно за каждую неделю.

. Лучшие варианты быстро разбирают, поэтому необходимо оперативно реагировать, если появится подходящее предложение. При обсуждении стоимость аренды с представителем собственника или непосредственно лендлордом нужно учитывать срок – неделя, месяц. В таком случае расчет будет производиться за неделю проживания. Предоплата обычно не вносится. Платить нужно за каждую неделю. Комнаты . Главное достоинство – невысокая стоимость. Аренда комнаты обойдется дешевле, чем проживание в отеле. В случае выбора этого варианта стоит обратить внимание на соседей, который будут жить рядом.

. Главное достоинство – невысокая стоимость. Аренда комнаты обойдется дешевле, чем проживание в отеле. В случае выбора этого варианта стоит обратить внимание на соседей, который будут жить рядом. Апартаменты . Оптимальное решение, если планируется провести в Лондоне более двух недель. Стоимость аренды такого жилья фиксированная, поэтому если в нем поселяется большая семья, это значительно выгоднее, чем жить в отеле.

. Оптимальное решение, если планируется провести в Лондоне более двух недель. Стоимость аренды такого жилья фиксированная, поэтому если в нем поселяется большая семья, это значительно выгоднее, чем жить в отеле. Дом. Чаще всего дома сдаются на более продолжительное время – более месяца. Договор обычно составляется на год. Разрывать его нельзя в течение 6 месяцев.

Чтобы выгодно снять квадратные метры в Лондоне, обращайтесь к проверенным посредникам. Компания Noble Lоndon поможет решить этот вопрос максимально оперативно, безопасно и выгодно.