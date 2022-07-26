Саудовская Аравия обнародовала планы строительства небоскрёба из зеркального стекла длиной 120 км, стоимостью $1 триллион

В Сети появились изображения двух небоскребов, которые планируют построить власти Саудовской Аравии. Они называются «Зеркальная линия», которая протянется на 75 миль по разнообразной местности, и будет стоить один триллион долларов. Это ВВП Индонезии.

В западную прессу просочились конфиденциальные документы по планированию мегалитической постройки. Небоскребы, стены которых будут зеркальными, прорежут горы и пустыню, протянутся к побережью и спустятся к воде.

В небоскребах будут жить до пяти миллионов человек. Проект предусматривает строительство железной дороги, спортивного стадиона и пристани для яхт.

Создать проект «Зеркальная линия» поручил создать архитекторам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Он хочет создать что-то в масштабе египетских пирамид.

Футуристический комплекс «Неом», расположенный на берегу Красного моря и размером с американский штат Массачусетс, находится в разработке уже много лет. В нем хотят создать искусственный дождь и фальшивые луны, роботов-горничных и голографических учителей.