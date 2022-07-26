Преимущества имплантации зубов за один день

Стоматологи рекомендуют регулярно посещать профилактические осмотры, чтобы сохранить зубы здоровыми на долгие годы. В противном случае это может привести к развитию заболеваний и разных воспалительных процессов, и даже потере зуба. Решить эту проблему поможет имплантация зубов за один день Киев, стоимость которой вполне доступная и зависит от материалов, производителя, объема и сложности работ.

Особенности и этапы проведения имплантации за один день

Имплантация в один этап или так называемая одноэтапная процедура имеет свои особенности, с которыми пациента ознакомит стоматолог на консультации. Она подходит не всем, имеет, как преимущества, так и недостатки.

Она показана здоровым пациентам, у которых нет воспалений и инфекций в ротовой полости. В каждом случае все решается индивидуально при отсутствии противопоказаний. К ним относят проблемы со свертываемостью крови, тяжелые заболевания эндокринной и иммунной систем, дефекты костной ткани, онкологию и др.

Назначается обследование для оценки объема костной ткани – компьютерная томография. Одноэтапная процедура установки импланта состоит из таких этапов:

удаление поврежденного зуба;

установка импланта (стержня из титана);

покрытие коронкой.

Зубная коронка изготавливается из разных материалов, подбирается с максимальным сходством с природным зубом.

Особым спросом пользуются импланты Osstem южнокорейского производства, для которых характерна премиальное качество и доступная стоимость. Перейдя по ссылке https://www.kds.ua/services/implanti-osstem-c-ca-pivd-koreya/, можно детальнее ознакомиться с особенностями этих зубных протезов.

По сравнению с конструкциями от других производителей они характеризуются хорошей биосовместимостью с костной тканью, надежностью и долговечностью, изготавливаются из титана и представлены широкой линейкой изделий.

Благодаря особой поверхности зубного протеза сокращается время приживления, а мелкая резьба стержня уменьшает нагрузку на кость. Они часто используются для протезирования при полном отсутствии зубов.

Какие преимущества имплантации зубов?

Имплантация зубов имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими способами восстановления. К ним относят:

эффективность;

длительный срок службы;

надежность;

отсутствие необходимости в обточке соседних зубов;

уменьшение жевательной нагрузки;

эстетически привлекательный внешний вид и др.

Такой метод применяется для восстановления, как одного, так и нескольких зубов. Импланты должны быть прочными, качественными и долговечными, а также совместимы с костной тканью пациента.

Несмотря на ряд преимуществ, есть и противопоказания к проведению этой процедуры. К ним относят туберкулез в острой форме, аллергию на анестезию, злокачественные новообразования и пр. При наличии кариеса и воспалений в полости рта имплантация возможна только после устранения этих проблем.