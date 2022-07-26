Почему букмекерские конторы дарят бездепозитные бонусы за регистрацию?

Букмекерские конторы перестали быть диковинкой, да и образовалось их за последние двадцать лет столько, что у беттора глаза разбегаются. Завлекают пользователя бесплатным подарком. Предлагая бездепозитный бонус, букмекеры предлагают клиентам сделать ставку за счет самого оператора.

У выигравшего беттора будет возможность ставить дальше, а проигравший ничего не потеряет. Бездепы — самые выгодные на сегодняшнее время бонусы. БК Winline предлагают 500 рублей за установку на смартфон приложения, Олимп предлагает такую же сумму за верификацию, а Леон манит кэш бонусом до 20000 рублей.

На самом деле операторов с бездепами насчитываются десятки.

Далекие от беттинга люди могут воспринимать эти бонусы за чистую монету, но если бы букмекеры на самом деле отдавали деньги, ничего не требуя взамен, то давно бы разорились.

Выгодно ли БК раздавать бездепозитные бонусы

Можно сказать просто — выгодно. Если игрок выиграет на подаренные деньги, то прежде, чем их дадут вывести, ему нужно будет играть на свои деньги. Причем сумма ставок превысит выигранное в несколько раз. В случае проигрыша бонусные деньги как были собственностью оператора, так ею и останутся.

Букмекер действительно ничего не теряет, а вот приобретает многое. В большинстве случаев клиент увлекается и продолжает заключать пари на личные средства. Регистрируясь, он оставляет конторе свои реальные контакты. Администрация будет присылать письма с рекламой и заманчивыми предложениями продолжить посещать сайт оператора для игры. И найдутся такие клиенты, что не смогут устоять перед соблазнами. Справедливости ради нужно отметить, что с помощью фрибетов — так называются бесплатные ставки — клиенты выигрывали значительные суммы денег. Информация о крупных выигрышах быстро распространяется через СМИ и интернет, поэтому бездепозиты пользуются спросом.

Как получить фрибет

Получить право на бесплатную ставку просто — нужно пройти процедуру регистрации. На официальных сайтах букмекеров всегда есть кнопка «Зарегистрироваться» или с подобным названием. После щелчка по ней открывается форма обратной связи.

Нужно заполнить все обязательные поля правдивой информацией, чтобы не иметь проблем в виде дополнительной проверки и последующим выводом денег. После успешного прохождения верификации игрок получит бездепозит. Подарок нужно отыграть в течение определенного времени, иначе он потеряет свою силу. С условиями получения бездепозитных бонусов можно более подробно на https://stavkinasport.com/bk-s-bezdepozitnym-bonusom/ ознакомиться.

Как отыграть и использовать

Все букмекеры требуют отыграть бонус. Условия вейджера у каждого оператора разные. При этом экспресс в зачет отыгрыша не идет у всех контор. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию в результате непонимания правил предоставления фрибета, ознакомиться с условиями вейджера следует до принятия подарка. Бесплатные ставки могут стать толчком для успешной игры в букмекерской конторе.

Выигрыши от бесплатных ставок игрок использует по своему усмотрению. Эти деньги выводят на кошельки или продолжают на них играть.