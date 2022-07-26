Пентагон оприлюднив повний вміст нового пакету допомоги Україні з HIMARS та дронами Phoenix Ghost

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

Цей пакет включає озброєння на суму близько $175 млн, вилучене з існуючих військових запасів США через президентське розпорядження та обладнання на $95 млн від Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

За словами високопосадовця міноборони США, до президентського пакета включено чотири додаткові системи HIMARS, після чого в України їх стане 16, чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запасні частини та інше спорядження і 36 тис. снарядів калібру 105 мм.

До пакета USAI увійшли 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost. Їх закуповуватимуть у виробників та потім постачатимуть українським військовим.