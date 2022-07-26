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Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни стягнули близько 80 одиниць техніки у бік Херсона.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: «Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсона проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки».

Деталі: Він додав, що росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій і хочуть використовувати їх як живий щит. Зокрема, на блокпості у Василівці перебувають понад 5000 людей.

Мешканців Мелітополя окупанти залякують тим, що у разі відступу будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки.

26 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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