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Бензин в Україні незабаром коштуватиме 56-57 грн за літр

АЗС

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«У нас були закуплені достатньо великі обсяги палива по курсу 29.25/$. Ми сьогодні бачимо на заправках 50 грн за літр А-95 і десь 57 грн за дизпаливо. Це залишки куплені по 29.25/$», — додав він.

За словами експерта, коли ці запаси будуть вичерпані — нафтові трейдери будуть підвищувати ціну на заправках.

«Коли вони почнуть закупляти по 36.3/$ — я думаю бензин буде по 56-57 грн/літр, а дизпаливо під 65 грн. Це автоматично трошки підвищить ціни в наших магазинах на 1-2% через логістичну складову. Ми не дуже сильно це відчуємо, але однозначно це буде. 2-3% за місяць і одноразово 1-2% за рахунок нової вартості паливно-мастильних матеріалів однозначно нам до цін додасть», — підсумував Пендзин.

26 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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