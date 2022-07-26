Байден рассчитывает на этой неделе поговорить с Си Цзиньпином

Любой потенциальный разговор между лидерами состоится на фоне ухудшения отношения между двумя сверхдержавами по таким вопросам, как Тайвань, Украина и конкуренция в технологическом секторе.

Байден рассказал журналистам о плане пообщаться с Си Цзиньпинем во время виртуальной встречи с руководителями технологических компаний и лидерами профсоюзов, во время которой обсуждалось необходимость принятия законов, направленных на решение проблемы глобальной нехватки микрочипов. Это наносит удар по отраслям американской экономики, которые используют микрочипы для производства – от автомобилей до смартфонов – и способствует росту инфляции.

Администрация Байдена разработала планы по увеличению производства полупроводников в Соединенных Штатах. Ожидается, что в ближайшие дни Сенат проголосует за законопроект, направленный на поддержку усилий американской технологической отрасли.

Ранее в понедельник Пекин раскритиковал потенциальный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в следующем месяце, предупредив, что Соединенные Штаты «понесут всю ответственность за все серьезные последствия», которые может вызвать поездка. Тайвань, который Китай рассматривает своей неотъемлемой частью, является крупным экспортером полупроводников.

Пелоси не подтвердила визит, но заявила журналистам на прошлой неделе, что «для нас важно продемонстрировать поддержку Тайваню».

В пятницу Си Цзиньпин направил Байдену письмо, в котором выразил сочувствие из-за заболевания президентом США ковидом, что стало первым публичным контактом двух лидеров с момента их последнего виртуального саммита в марте.