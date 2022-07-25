Жителей Ирпеня, которые потеряли жилье в результате обстрелов, временно поселили в поезде

Под Киевом построили «железный городок» – это временные «дома» из железнодорожных вагонов. В них селят людей, которые из-за боевых действий остались без крова.

До войны Людмила жила в городе Ирпень под Киевом: весной он сильно пострадал во время российского наступления на украинскую столицу. Людмила говорит, что многоэтажное общежитие, в которой была ее квартира, сгорело от российского снаряда. Найти замену Людмила так и не смогла, из-за этого ее с дочерью и сыном поселили в «железный городок» – железнодорожный состав, который стоит на запасных железнодорожных колеях Ирпеня. Сейчас тут живут шесть десятков ирпенчан.

«Железный городок» подсоединили к городским коммуникациям, в одном из вагонов сделали душевую, прачечную, а вокруг разбили газон и даже поставили кресла-качалки, гамаки и детскую площадку – чтобы люди чувствовали себя уютнее. Все это было сделано силами железнодорожников и местных властей.

«Дом три дня горел, мы в это время в подвале прятались, – показывает Людмила фотографии. – Вот это наши две комнаты были в общежитии».

Людмила говорит, что из дома семья вынести ничего не успела: с чем были в подвале, с тем в купе и переехали. Единственное, что удалось захватить ценного, – мягкие игрушки ее дочки: девочка их очень любит.

Временный адрес Людмилы – «вагон №2, 4-е купе». Надолго ли вагон – ее прописка, Людмила не загадывает. Документы на возмещение нанесенного ей ущерба женщина уже подала, теперь остается ждать.

По соседству с семьей живет Владимир Ильич. Его дом тоже сгорел, поэтому интервью пожилой мужчина дает неохотно, говорит: каждый раз после журналистов у него поднимается давление.

«Сгорело все за ночь. Мне просто тяжело об этом говорить, понимаете? – объясняет он. – Я схожу с ума от этого. Я не знаю, как себя успокоить, мне на каждом шагу: «Расскажи это, расскажи то». А я стараюсь об этом просто забыть».

Начальник поезда Владимир Гейвах говорит, что железнодорожники делают все, чтобы облегчить жизнь людям, которые лишились крова. И это не только детская площадка и гамаки, в которых можно отдохнуть:

«У нас есть шахматы, есть теннис. У нас есть зона отдыха. То есть что они делали дома, то они делают тут, занимаются тем же самым, – рассказывает он. – Есть у нас библиотека, есть ресторан, в котором можно покушать: каждый день в обед и на ужин привозим еду людям».

«Плов с сыром, котлеты с бургером, супы очень вкусные. Нам волонтеры обещали, что плиты дадут, потому что дети не едят такую еду, – говорят жители городка. – Оно вкусно, но дети любят, когда красиво. Потому что рагу: его открываешь, оно вкусное, но на вид не очень красивое. А когда дома готовишь – как-то красиво стараешься».

Михаил – железнодорожник, проводник, который помогает жителям «железного городка». Он говорит, что большинство жителей сильно травмированы войной.

«Они больше молчат, чем что-то говорят. Есть тут такие, что рассказывают, но мало, очень мало. Люди боятся, они напуганы, – говорит Михаил. – Они и нас боятся, и вас боятся, они тут натерпелись много».

Михаил говорит, что даже в стоящем составе задачи у него обычные – следить, чтобы у пассажиров было тепло, светло и уютно. Но несмотря на все старания проводника, Михаил признает, что железный вагон – это не настоящий дом.

«Каждый хочет, чтобы свой дом был, каждый хочет в свою квартиру приехать, а не сюда. Тут хорошо, но все равно не то. Дом есть дом», – говорит он.