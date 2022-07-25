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Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка.

Відповідний указ №528 опубліковано на сайті Офісу президента.

«Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в документі.

Нагадаємо, Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. До цього з вересня 2014 року він був радником попереднього президента — Петра Порошенка. За часів  Віктора Януковича Демченко був першим заступником голови МЗС України. Він займався російським напрямком і лобіював «харківські угоди».

Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО в червні 2020 року.

У 2018-2019 роках Демченко тимчасово заміняв Леоніда Кучму на чолі української частини Тристоронньої контактної групи.

25 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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