Продажа и покупка простого бизнеса в Украине — как это работает Казахстан срочно готовит армию к защите от России » Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка. Відповідний указ №528 опубліковано на сайті Офісу президента. «Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в документі. Нагадаємо, Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. До цього з вересня 2014 року він був радником попереднього президента — Петра Порошенка. За часів Віктора Януковича Демченко був першим заступником голови МЗС України. Він займався російським напрямком і лобіював «харківські угоди». Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО в червні 2020 року. У 2018-2019 роках Демченко тимчасово заміняв Леоніда Кучму на чолі української частини Тристоронньої контактної групи.