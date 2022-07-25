В России сутки напролет транслировали по телевидению адскую шовинистическую пропаганду

«Первый канал» в воскресенье занял всю сетку вещания пропагандистским «документальным фильмом» о «русофобии» и врагах России из нескольких частей, следует из программы передач на 24 июля на сайте канала. Практически весь день россиянам показывали фильм «Краткое пособие по тому, как устроен мир», части которого назывались «Русофобия», «Пропаганда», «Враг» и «Война» («война», впрочем, не имеет отношения к полномасштабному вторжению в Украину, так как фильм был снят еще в 2021 году).

Авторы фильма утверждают, что Россия и Восточная Европа — это «Срединные Земли». Это отсылка не к Срередиземью Толкина, а неловкий перевод термина «Хартленд», который придумал английский географ Маккиндер в начале XX века и который до сих пор любят использовать российские пропагандисты. Иногда, впрочем, в фильме «Срединные Земли» скромно заменяется словами «Сердце Земли». По мнению авторов фильма, кто управляет Срединными Землями — тот правит всем миром, поэтому все претенденты на мировое господство «всегда приходили на Русь».

В серии о «русофобии» авторы фильма укоряют россиян в низкопоклонстве перед Западом и утверждают, что после «Великой войны, столкнувшей Евросоюз Гитлера с Советским Союзом, процесс интеграции с Западом шел в Сердце Земли непрерывно». По мнению авторов, возникло потому, что в Советском Союзе миллионными тиражами публиковали таких «русофобов» как Редьярд Киплинг, Даниэль Дефо, Виктор Гюго и Жюль Верн.

После того как в первой части зрителям полтора часа под самое неожиданную музыку рассказывают о русофобии и западной пропаганде в современном мире, во второй части авторы переживают некоторую шизофреничную метаморфозу и заявляют ровно обратное: «Новый коммуникационный уклад сделал пропаганду, равно как и всякую ложь, невозможной. Вместе с пропагандой канула в лету и порожденная ей русофобия. В истории человечества пропаганда сохранилась лишь как ментальный артефакт».

Все эти экзотические утверждения в фильме призваны подкрепить своим авторитетным мнением «эксперты», большая часть которых для убедительности иностранцы — иногда настоящие, а иногда с российским паспортом, как, например, швейцарец Ги Меттан — по мотивам его книги и был снят этот фильм. The Insider уже писал о том, что Меттан еще в 1990-х годах получил российское гражданство, а в 2017 году был награжден российским орденом Дружбы. В том же году «Репортеры без границ» после организованной им конференции по поводу деятельности «Белых касок» в Сирии объявили Меттана ретранслятором российской пропаганды. В этом фильме Ги Меттан играет роль иностранца и винит в «агрессии Запада» католиков, которые «изменили символ веры и спровоцировали раскол». Он же заявляет, что при Иване Грозном Россия снова стала крупным игроком и именно он вернул России былое влияние. Легенду об убийстве царем собственного сына придумали «западные партнеры», продолжают мысль Меттана авторы фильма.

Экспертами в фильме выступают очень странные люди в странном антураже, некоторые из них, например, почему-то дают комментарий, сидя в кустах посреди поля:

В фильме появился и актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, а вместе с ним и две квартиры — в Чечне и в Мордовии (правда, жить почему-то остался во Франции). Он заявил, что отношения России и Запада испортились сравнительно недавно и все дело «в отсутствии культуры» — так звучат его слова в переводе авторов фильма. У кого именно отсутствует культура, он не уточнил. Также актер посетовал на то, что в Европе забыли как ее от нацизма спаси Иосиф Сталин. Депардье рассказал, как французские журналисты спрашивали его, почему он восхищается президентом России.

«Я дал им возможность перечислить все претензии (к Путину): преследования журналистов, убитого у стен Кремля политика (Бориса Немцова), но когда они иссякли, ответил спокойно: «Да, Путин, по мне, замечательный человек, лично я себе не представляю, чтобы он отдавал приказ кого-либо убить».

Еще одним экспертом выступает некий почетный консул Бельгии в Дамаске по имени Eliyah Atiye, однако в открытых источниках нет никаких данных о человеке с таким именем. Помимо этого, непонятно, почему консул в Дамаске стал экспертом по России в фильме Первого канала. Консул утверждает, что Европа не любит Россию, потому что «стране присуще чувство собственного достоинства», а в «Европе такие вещи «не приветствуются».

От лица российских экспертов в фильме представлен московский ресторатор Андрей Деллос, основатель ресторана «Пушкинъ», которое любят посещать российские чиновники. Говоря о русофобии, заявил, что сталкивается с ней лбом каждый день и «никакими Пушкиными это не исправить».

Другим экспертом в фильме фильма выступает не много ни мало сам Д’Артаньян, а точнее Амери Д’Артаньян, председатель ассоциации мушкетеров, он герцог де Монтескью. Он заявил, что плохой имидж России создали США, которые выставили Россию как продолжение СССР, хотя, на самом деле, мол, это совсем разные вещи. Сразу после этого «герцог», несколько противореча себе, заявляет, что «связывают эти вещи только само население и культура». Напомним, ранее мушкетер приезжал в Россию наблюдать за выборами и пришел к выводу, что Россия с о своей системой голосования «впереди многих государств». Авторы фильма явно не определились с единым мнением о русофобии: если Андрей Деллос (основатель кафе «Пушкинъ») рассказывал, что на русских в Европе бросаются прямо на улице, то Д’Артаньян утверждает, что русских, наоборот, в Европе любят, просто у страны нет хороших пиарщиков.

Еще один эксперт, бывший французский сенатор Ив Поццо ди Борго, известный тем, что после аннексии Крыма позировал на полуострове в футболке с надписью «Обама — чмо», заявляет в фильме, что когда был сенатором, «вызвал к себе министра иностранных дел и главу МВД, чтобы те дали ему отчет по вопросам иммиграции из России». Он утверждает, что предложил им отменить визы с Россией, и оба сразу согласились. Комичность этой ситуации в том, что французский сенатор не может вызывать себе для отчета министров.

Другой эксперт, финансист Серж де Пален, которого в фильме почему-то называют графом (видимо, потому что в одном фильме с герцогом простолюдину не место), объясняет зрителю, что настоящая коррупция — это не когда чиновники воруют, а когда банки поднимают процентную ставку. Поэтому, по его словам, настоящая коррупция не в России, а на Западе. Он также отметил, что Путина на Западе не любят за его христианские ценности: «Запад в своем стремлении развивать мир в сторону постмодернизма развивает веками существовавшие устои и рождает протест в собственном населении. Путин зачаровывает огромное число людей Запада благодаря тому, что он воплощает старые христианские ценности, такие, как семья, родина. Об этом западная пресса не говорит совсем». Почему разведенный Путин, дарящий яхты своим любовницам, олицетворяет семейные ценности «граф» не пояснил.

Заканчивается фильм загадочными словами, судя по всему сгенерированными нейросетью: «Настоящая война — это война идей. В новой коммуникационной среде (?) человечество осознало масштаб конфликта между этикой и прагматикой, и реальность тоже предстала такой, какая она есть, вот тогда и наступила новая эра».

https://theins.ru/news/253479