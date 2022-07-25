В Израиле пригрозили присоединиться к санкциям против России из-за закрытия агентства «Сохнут»

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел подготовить пакет политических мер в ответ на решение российских властей ликвидировать представительство агентства «Сохнут», которое с конца 1980-х помогало в репатриации евреев из РФ в Израиль.

Как сообщает Israel Hayome, депутаты Кнессета провели встречу в субботу, где обсуждали жесткие шаги, в том числе изменение позиции Израиля по войне с Украиной.

Источник издания в правительстве страны утверждает, что израильская делегация планировала в субботу отправиться в Москву, чтобы обсудить будущее «Сохнута», который работает в Москве, Санкт-Петербурге и еще семи росссийских городах. Но визит не состоялся, посколько Россия не подтвердила визы израильским чиновникам.

Более того, по информации Jerusalem Post, Минюст РФ пригрозил объявить несколько еврейских организаций «иноагентами», сославшись на то, что они получают зарубежное финансирование, главным образом из Израиля и США.

Лапид, который также занимает пост министра иностранных дел, примет решение в ближайшие несколько дней, и в Иерусалиме уверены, что давление и создание издержек — это единственный способ, который может быть эффективен против Москвы, пишет Israel Hayome.

Один из возможных путей — это присоединение к санкциям против России, говорит бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.

«Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении войны в Украине. Конечно, это может повлечь негативные последствия из-за действий России, но это опция в любом случае. Кроме того, Израиль может присоединиться к западным санкциям против России, в которых на данный момент не участвует. Санкции, наложенные на Москву, не являются решением Совбеза ООН, это независимые инициативы США, Евросоюза и других стран. И поэтому они не являются обязывающими для Израиля», — заявил Маген.

Парламентарии, как пишет Israel Hayome, разделились во мнениях: некоторые призывают действовать методом кнута и пряника, опасаясь, что Россия будет противодействовать израильской армии в Сирии или даже передаст ракетные технологии Ирану.

По мнению Магена, опасаться не стоит. Сложная политическая и военная ситуация, в которую загнал себя Кремль, дает возможность оказывать давление на России более свободно, считает он.